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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:41
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Plastik ve kağıtların alev almasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Geri dönüşüm tesisinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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