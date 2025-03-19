Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Veysel Karani Mahallesi 4. Veysel Sokak'ta geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Plastik ve kağıtların alev almasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Geri dönüşüm tesisinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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