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        Bursa'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

        Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:11
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        Bursa'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
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        Bursa'da öğrenciler, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

        Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

        TOFAŞ Fen Lisesi Uzay ve Havacılık Öğrenci Topluluğundan öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonunda belgeseli izledi.

        Lisenin 9. sınıf öğrencisi Ceylin Kartal, kendisi de dahil topluluktaki arkadaşlarının uzaya ve havacılığa ilgi duyduğunu, bu nedenle belgeseli izlemenin kendileri için oldukça faydalı olduğunu söyledi.

        Belgeselde çok heyecanlı kısımlar olduğunu belirten Kartal, "Ne kadar zorlu hazırlık sürecine tabi tutulduklarının farkına vardık. Çok güzel bir belgesel. Çok hoşuma gitti." dedi.

        9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Abdullah Oğuz Keçeci ise bu belgeseli izlemenin, havacılık merakı için motivasyon olduğunu dile getirdi.

        Okulun fizik öğretmeni Özcan Çelik de belgeselin öğrenciler için bilgilendirici, ufuk açıcı ve ilham verici olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin uzay alanında yaptığı atılımların öğrencilerimize tanıtılması, onlara hedefler belirlemelerinde yardımcı olması konusunda eminim faydalı olacaktır." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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