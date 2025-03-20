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        Bursa'da markette çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:28
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        Bursa'da markette çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden iş yeri çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İş yerinde hasara yol açan patlamanın sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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