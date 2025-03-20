Bursa'da markette çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'da bir zincir markette patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden iş yeri çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan patlamanın sebebi araştırılıyor.
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