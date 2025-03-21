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        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 00:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 01:00
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        BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Naci Özgüç yönetti.

        Konserde, konuk sanatçılar, Ludwig van Beethoven'ın "Triple Konçerto" ve Edward Elgar'ın "Enigma Teması Üzerine Varyasyonlar" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda konuk sanatçılar ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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