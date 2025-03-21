BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil'i konuk etti

Gecenin sonunda konuk sanatçılar ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, konuk sanatçılar, Ludwig van Beethoven'ın "Triple Konçerto" ve Edward Elgar'ın "Enigma Teması Üzerine Varyasyonlar" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) bu hafta düzenlediği konserde, keman sanatçısı Elvin Hoca Ganiev, piyano sanatçısı Cem Esen ve çello sanatçısı Poyraz Baltacıgil aynı sahneyi paylaştı.

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