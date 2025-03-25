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        Mudanya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 08:55 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:01
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        Mudanya'da refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İ.F.T, (26) yönetimindeki 16 JLS 90 plakalı otomobil, Güzelyalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

        Aydınlatma direğine çarparak durabilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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