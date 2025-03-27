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        GÜNCELLEME 4 - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangında 2 kişi öldü

        Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:18
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        GÜNCELLEME 4 - Uludağ'da işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangında 2 kişi öldü
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        Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle ocak ayında kapatılan otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

        1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

        Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

        Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan ve 2 Ocak'ta konaklama izni iptal edilen otelde 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alındığı belirtilerek, "Yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Oteller bölgesinde Kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

        Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

        - "3 dakika içinde müdahale edildi"

        Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi.

        Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

        - "Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu"

        Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, AA muhabirine, sabah sahura kalktığını, pencereden ışık görünce dışarı baktığını ve yangını fark ettiğini söyledi.

        İlgili kurumlara bilgi verildiğini aktaran Bülbül, "O arada itfaiye geldi. Arka tarafta kar olduğu için otelin arka kısmına müdahale edemiyorlardı. Araçlar arka tarafa çıkamıyorlardı. Otelin içinde güvenlik görevlileri kalıyordu. Onları kurtarmak için itfaiye ekipleri ön tarafa yoğunlaştı." dedi.

        Bülbül, Bursa'dan da itfaiye ekiplerinin takviyeye geldiğini belirterek, "İçeride kalanlar vardı. Şu anda durumlarını bilemiyorum. İnşallah bir şeyleri yoktur. Uludağ'daki itfaiye ekipleri, öncelikle ön taraftan içeride kalanları kurtarmak için müdahale etti. Ön tarafta insanlar camdan bağırıyordu." diye konuştu.

        - Milli sporcu Berkin Usta olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmişti

        Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta'yı örnek alan ve küçük yaşlardan itibaren kayak sporuyla ilgilenen milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışında 2.17.56'lık derecesiyle 21'nci olarak Türkiye adına en iyi dereceyi elde etmişti.

        2021'de ise Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazanan Usta, Türkiye'yi 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden 7 sporcudan biriydi.

        Milli sporcu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmeden önce AA'ya verdiği röportajda, "Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Kendi adıma tabii ki çok mutlu ve gururluyum. Ben bugüne kadar katıldığım her yarışmada elimden geleni yaparak güzel sonuçlar almaya çalıştım. Olimpiyatta da en güzel performansımı sergileyerek iyi bir sonuç alıp, bu sporda bizimde dünyada iyi yerlerde olduğumuzu göstermek istiyorum." demişti.

        Aynı otelde babasını da kaybeden Berkin Usta'nın dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Uludağ'dan video paylaştığı görüldü.

        - Soruşturma başlatıldı

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uludağ'daki yangına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Uludağ Milli Parkı'nda bulunan konaklama tesisinde meydana gelen yangında personel olduğu değerlendirilen 1 vatandaşımızın olay yerinde, 1 vatandaşımızın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın yaralandığı olayla ilgili olarak; Olay yerinde, 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildiği, bilirkişi marifetiyle yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için incelemelerin devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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