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        Karatede Balkan şampiyonu olan liseli gözünü Avrupa'ya dikti

        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yaşayan 15 yaşındaki milli karateci Mert Tayfun, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 11. Balkan Kyokushinkaikan Karate Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Balkan şampiyonu olmasının ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:14
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        Karatede Balkan şampiyonu olan liseli gözünü Avrupa'ya dikti
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        SEMİH ŞAHİN - Bursa'da yaşayan 15 yaşındaki milli karateci Mert Tayfun, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen 11. Balkan Kyokushinkaikan Karate Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Balkan şampiyonu olmasının ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

        BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Tayfun, 5 yaşındayken başladığı karatede emin adımlarla yoluna devam ediyor.

        Mert Tayfun, okul idarecileri ve antrenörünün yönlendirmesiyle katıldığı Türkiye Karate Şampiyonası'nda 65 kilo kategorisinde 1. olarak milli takıma seçildi.

        Milli sporcu unvanını alan Mert Tayfun, Bulgaristan'ın Varna kentinde 15-16 Mart'ta düzenlenen 11. Balkan Kyokushinkaikan Şampiyonası'na katıldı.

        Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil ederek 65 kilogram kategorisinde Balkan şampiyonu olan Mert Tayfun ayrıca, şampiyonada tek kişiye verilen Best Fighter (en iyi dövüşçü) ödülünün de sahibi oldu.

        Mert Tayfun, 23-24 Mayıs'ta Polonya'da düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'nda da altın madalya almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Ülkemi temsil ettiğim ve şampiyon olduğum için çok mutluyum"

        Mert Tayfun, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır karate ile ilgilendiğini söyledi.

        11. Balkan Kyokushinkaikan Şampiyonası'nda 8 ülkenin temsilcisiyle karşılaştığını belirten Tayfun, sıradaki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.

        Genç karateci, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Final maçına çıkıp 1. olduktan sonra göğsüm kabardı. Ülkemi temsil ettiğim ve şampiyon olduğum için çok mutluyum. Milli takımda arkadaşlarımdan da derece alanlar oldu ama benim tattığım duygu ekstraydı çünkü 3 kupa aldım. Tek olan 'en iyi dövüşçü' ödülünü aldım. O yüzden çok mutluyum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Orada da birinci olmayı hedefliyorum. Bu spordaki amacım 18 yaşından sonra açık sıklet dünya şampiyonu olmak. İnşallah Japonya'da düzenlenen bu organizasyona da giderim."

        Mert Tayfun'un yetenek sınavlarını başarıyla geçerek okula yerleştiğini anlatan BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi Okul Müdürü Osman Büyükkal, öğrencisinin spordaki başarısını akademik kariyerinde de sürdürmesini beklediklerini söyledi.

        Büyükkal, başarılarının devam etmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

        "Bizi dünya şampiyonasında da en iyi şekilde temsil edecek. Dünya kupasını da okulumuza, ülkemize getireceğinden hiç şüphemiz yok. Başarılarının devamını diliyorum. Daha önceki yıllarda da atletizm alanında, farklı branşlarda da Avrupa ve dünya şampiyonu öğrencilerimiz bu okuldan çıktı. Tabii ki bu bizi gururlandırıyor. Biz şu anda Türkiye'nin en başarılı spor liselerinden bir tanesiyiz. Mert gibi öğrencilerimizin çıkması bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da ülkemizi sportif alanda en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."

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