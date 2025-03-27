Bursa'da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Ambulanstaki hasta, hafif yaralı durumdaki ambulans şoförü Fatih B. ve sağlık personeli Şevval A. (21) olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü ile bir sağlık personeli yaralandı.

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