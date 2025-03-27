Bursa'da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'da ambulansın hafriyat kamyonuna çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık personeli yaralandı.
Bursa'da ambulansın hafriyat kamyonuna çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık personeli yaralandı.
Yalova'dan Bursa'ya hasta taşıyan özel bir sağlık kuruluşuna ait Fatih B. (34) idaresindeki 41 AJ 029 plakalı ambulans, Orhangazi ilçesi Yeniköy Işıklı Kavşağı'nda Volkan G. (54) idaresindeki 06 DB 2645 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada ambulans sürücüsü ile bir sağlık personeli yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanstaki hasta, hafif yaralı durumdaki ambulans şoförü Fatih B. ve sağlık personeli Şevval A. (21) olay yerine yönlendirilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Yalova-Bursa kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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