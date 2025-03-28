Uludağ'da iş yeri camını kırıp içeri giren ayı kamerada
Uludağ'da bir iş yerinin camını kırıp içeriye giren ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Uludağ'da bir iş yerinin camını kırıp içeriye giren ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Sarıalan'da, sabah saatlerinde iş yerine gelen işletmeci camların kırılıp masaların devrildiğini görmesi üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda, bir ayının yoldan geçen araçtan korkarak camı kırıp iş yerine girdiği ve masa ve sandalyeleri dağıttığı görüldü.
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