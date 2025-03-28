Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil mahallelerinde güvenli olmayan barakalara yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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