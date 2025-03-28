Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı

İhbar üzerine Kestel ve İnegöl itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle hem araçtaki yangın hem de ormanlık alandaki alevler kontrol altına alındı.

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