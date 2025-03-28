Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından Uludağ'daki otel yangını soruşturmasına ilişkin açıklama

Bursa'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin işletme sahibi Cevdet Kadir A, işletme müdürü Tekin D, kayak odası çalışanları Mert Kaan Ç. ve Eren T. olduğu, otelin mülk sahibi Zeynep T. ve kayak odası çalışanı Tekin K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltı işlemleri yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanı 5 şüpheli tutuklama talebi, otel mülk sahibi 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 4 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi."