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        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan kadınlara özel iftar programı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:47 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:48
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        MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan kadınlara özel iftar programı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.

        Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın muhtarlar ve partililer katıldı.

        Programında söz alan konuşmacılar, kadının toplumdaki yeri ve önemine değinerek, kadınların ülkenin toplumsal birliği için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

        Bu anlamlı buluşmada, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yeni katılan 150 kadın üyeye de rozet takıldı.

        Program, ramazan sohbetleriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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