MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan kadınlara özel iftar programı

Bu anlamlı buluşmada, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yeni katılan 150 kadın üyeye de rozet takıldı.

Programında söz alan konuşmacılar, kadının toplumdaki yeri ve önemine değinerek, kadınların ülkenin toplumsal birliği için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın muhtarlar ve partililer katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.

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