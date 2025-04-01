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        Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:08
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        Bursa'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Çevredeki iş yerinin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan aracın bariyerlere ve yön belirleme levhasının direğine çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

        Dün Muharrem B. idaresindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün devrildiği kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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