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        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:

        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin, "Böyle bir siyasetin, böyle bir dilin olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:05
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        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan "boykot" çağrılarına ilişkin açıklama:
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        Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin, "Böyle bir siyasetin, böyle bir dilin olmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

        Matlı, Bursa Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kendi bağlı olduğu kurum, üyeleri ve toplum adına açıklama yapma gerekliliği hissettiğini söyledi.

        İş dünyasının, siyasetin içine çekilmesinden ciddi rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Matlı, şöyle konuştu:

        "Çalışanlarımız ve üreten Bursa adına rahatsızlık duyuyorum. Bizim kendi içimizde, kendi kendimize ambargo yapmamızın, boykot etmemizin hiçbir mantığı yok. Her firmanın sahiplerinin, farklı bir dünya görüşü, fikri olabilir ama iş dünyasını yargılamak gerekirse ürettiği ürünlerle, fahiş fiyatla ilgili bir şey yapıyorsa bunu yargılayın. Eksikliği varsa yargılayın ama insanın işiyle ilgili bireysel bir şeyini bambaşka bir yere çekmek bence bizim bu Türk milletinin, Türk evlatlarına uymaz."

        Matlı, üreticilerin siyasi görüşlerinin bu konuya karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

        Yerli ve milli olmanın önemine değinen Matlı, "Üçüncü nesle gitmeyen şirketleri el birliğiyle kendi içimizde batırmaya kalkarsak kime faydası olacak bilmiyorum. Böyle bir siyasetin, böyle bir dilin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok tehlikeli ve gereksiz yere gidiyoruz. Üretenin siyasi politikalarla bir alakası yok." diye konuştu.

        - "İnsanların buna inanması doğru değil"

        Özer Matlı, muhalefet partilerinden beklentilerinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Muhalefetten de ne isterim? Gelsin bizlerle konuşsun. Bizim derdimiz ne? Bizim üzerimizden kimsenin politika yapmasını istemiyorum. Gelsinler, sorsunlar, üretimi arttırması için derdimiz nedir? Neyin arttırılması lazım? Bu ülkenin yerli sermaye şirketlerinin büyümesi için neler yapılması lazım? Bunların sorulması lazım. 'Bugün boykot, yani tüketim alışkanlığı yapmıyoruz' deniliyor. Bu ne demektir biliyor musun? Bir ekonomideki bir paranın dolaşımdan kaldırılmasını söylüyorsunuz. Bu paranın dolaşımından kaldırılması kime faydası olacak? Kim, hangimiz bundan faydalanabilir? Yani sorunlar olabilir ama çözüm şekilleri yanlış. Özel sektörü, Türk milli sermayesini, birisinin batmasına vesile olması doğru değil. İnsanların buna inanması doğru değil."

        Matlı, bir ülkenin tedarik zincirinin bozulmasının tehlikeli olduğunu, bundan kaçınılması gerektiğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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