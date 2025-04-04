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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:09 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:12
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        Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamitler Mahallesi 1. Karacaali Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangından kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuk, yangından korunmak için asansöre sığındı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların yardımıyla asansörden çıkarılan çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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