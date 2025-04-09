Bursa'da "Körler" adlı oyun sahnelendi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Kuzey Makedonya Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, Maurice Maeterlinck'in "Körler" adlı yapıtı ile Amin Maalouf'un "Ölümcül Kimlikler" adlı eserinin birleşimiyle sahneye taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında "Körler" adlı oyun perde açtı.

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