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        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı

        Bursa'nın Keles ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 09:13 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:13
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        Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Bursa'nın Keles ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Kıranışıklar Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Mehmet Ferik'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye gelen ekipler, Ferik'in bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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