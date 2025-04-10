Bursa'da kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
Bursa'nın Keles ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Bursa'nın Keles ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Kıranışıklar Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan Mehmet Ferik'ten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, Ferik'in bulunması için çalışma başlattı.
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