Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa ve çevre illerde kar yağışı etkili oldu

        Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa ve çevre illerde kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL

        Bursa, Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Balıkesir'de kar yağışı etkili oldu.

        Kent merkezinde zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile Uludağ'ın etekleri karla kaplandı.

        Merkez Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya, Yiğitali ile Yıldırım ilçesine bağlı Teleferik mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Binaların çatıları ile araçların üzeri karla kaplanırken yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu.

        - Eskişehir

        Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Gece aralıklarla görülen kar yağışı, yükseklerde beyaz örtü oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

        Kırsal mahallelerde trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        - Kütahya

        Kütahya'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

        Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

        - Bilecik

        Bilecik'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar, evlerin çatıları ile yolların bazı kısımları karla kaplandı.

        Kent merkezindeki Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de de Sındırgı, Dursunbey, Kepsut ve Bigadiç ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!
        Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kar yağışı
        Bursa'da kar yağışı
        Bursa'da "Amazonlar" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Amazonlar" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Gişe" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Gişe" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Sefiller" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Sefiller" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunu sahnelendi
        BBDSO, Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser düzenledi
        BBDSO, Prof. Dr. Ayhan Kızıl anısına konser düzenledi