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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı etkinliklerle kutlandı

        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:59
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        Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı etkinliklerle kutlandı
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        Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50. kuruluş yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

        Etkinlikler, Görükle Kampüsü'nde Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Karizma Show grubunun gösterisiyle başladı.

        Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde kokteyl ile devam eden program kapsamında, 50 temalı eserler ve tarihi eserler sergilendi.

        Programda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün Türkiye ve Bursa açısından önemine değindi. Rektör Yılmaz, herkesin tuğla üstüne tuğla koyarak bugünlere getirdiği çok güzide bir kurumun mensupları olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, bugüne kadar yapılan katkılar sayesinde kıymetli bir marka haline gelmiş durumdadır. 66 bin civarında öğrencimiz ve yaklaşık 300 bin mezunumuzla Türkiye'nin beşeri sermaye havuzuna hatta dünyanın beşeri sermaye havuzuna çok ciddi katkılar vermiş bir üniversiteyiz. İş insanlarından bürokrasiye, siyasetten akademik dünyaya, hemen her yerde mezunlarımıza rastlarsınız. Dinamik hoca kadrosuyla araştırma üniversitesi yarışında hızla yukarı çıkmak, uluslararası yarışta da daha görünür olmak için el birliğiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Üniversitemizin çok daha yüksekte, yıldızı parlar şekilde görüleceğine dair umudumu ve iddiamı tekrarlayarak bütün hocalarımıza, iş insanlarımıza, protokolümüze, sevgili ailelere ve öğrencilerimize törene geldikleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise "Üniversitemizin özellikle fiziki altyapısını güçlendirecek projelere maddi kaynak sağlayan çok değerli yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bizimle. Ben öyle ümit ediyorum ki inşallah ülkemizin ikinci yüzyılında Bursa yine Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli merkezlerinden biri olacak ve bunu hep beraber başaracağız. Bugüne kadar üniversitemizin gelişmesinde, bugünlere ulaşmasında büyük desteği olan başta önceki dönem rektörlerim, akademisyenlerimiz, rektörümüz ve rektör yardımcılarımız olmak üzere hepinize şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Kutlamalar sırasında ayrıca BUÜ'de görev yapan rektörler ve aile üyelerinin yanı sıra üniversiteye katkı sağlayanlara yönelik Vefa ve Katkı Ödülleri Töreni de gerçekleştirildi. Önceki dönem rektörlerden Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Prof. Dr. Kamil Dilek, Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay'ın da katıldığı törende, üniversitenin kurucu dernek üyelerinden Turhan Tayan, Recai Dinçer ve Nurhan Hüryaşar da hazır bulundu. Programda ayrıca üniversiteye katkı sağlayan iş dünyası temsilcileri ile kişi ve kuruluşlara da plaketleri takdim edildi.

        Programa, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları, kent yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda akademik, idari personel ve öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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