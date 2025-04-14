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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 02:57 Güncelleme: 14.04.2025 - 03:02
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Ali M. (41) idaresindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yakup Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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