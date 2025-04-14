Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de kırsal mahallelere yangın tankerleri teslim edildi

        İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yangın tankerleri teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de kırsal mahallelere yangın tankerleri teslim edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yangın tankerleri teslim edildi.

        Olası yangınlara karşı kırsal bölgelerdeki müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Eskikaracakaya, Gedikpınar, Cemiyet, Hacıkara, Kınık, Tekke, Kocakonak, Konurlar, Lütfiye, Rüştiye, Sulhiye, Sultaniye, Gazelli, Güneykestane, Tuzla ve Kıran mahallelerine toplamda 17 yangın tankeri verildi.

        İnegöl İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan mahalle muhtarlarından Oktay Garip, yüksek kesimlerde yer alan orman köylerine sağlanan tanker desteği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

        Garip, bu tankerler sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edebileceğini vurgulayarak, "Ayrıca zaman içinde diğer köyler için de çalışmalar yapılacak ve onlar da tanker desteği alacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi
        4'ü çocuk, 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
        4'ü çocuk, 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey hak...
        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey hak...
        Bursa'da kaza yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da kaza yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
        TIR'a çarpan aracın yaralanan sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı; o anlar ka...
        TIR'a çarpan aracın yaralanan sürücüsü kendi imkanlarıyla çıktı; o anlar ka...