İnegöl'de kırsal mahallelere yangın tankerleri teslim edildi

İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallelere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yangın tankerleri teslim edildi.

Olası yangınlara karşı kırsal bölgelerdeki müdahale kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Eskikaracakaya, Gedikpınar, Cemiyet, Hacıkara, Kınık, Tekke, Kocakonak, Konurlar, Lütfiye, Rüştiye, Sulhiye, Sultaniye, Gazelli, Güneykestane, Tuzla ve Kıran mahallelerine toplamda 17 yangın tankeri verildi.

İnegöl İtfaiye Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşan mahalle muhtarlarından Oktay Garip, yüksek kesimlerde yer alan orman köylerine sağlanan tanker desteği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Garip, bu tankerler sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edebileceğini vurgulayarak, "Ayrıca zaman içinde diğer köyler için de çalışmalar yapılacak ve onlar da tanker desteği alacak." dedi.