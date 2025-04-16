Bursa'da "Profesyonel" ve "Yeşil Çam" tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Profesyonel" ve "Yeşil Çam" adlı oyunlar izleyiciyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Profesyonel" oyununu Duşan Kovaçeviç kaleme aldı, Başar Sabuncu ve Bilge Emin çevirmenliğini üstlendi ve Işıl Kasapoğlu yönetti.

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Cenap Oğuz ve Bülent Emin Yarar'ın sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.

- "Yeşil Çam" tiyatro oyunu sahnelendi

Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı ve Ayşe Pınar Aras'ın yönetmenliğindeki "Yeşil Çam" oyunu ise Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları Oğuzhan Vartolioğlu, Fırat Üste, Ömer Menteşe, Tufan Emre Ünal, Gözde Yıldız Muratoğlu ve Yılmaz Karakuzu performans sergiledi.