Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Havacılık ve Savunma Günleri başladı

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencileri tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Havacılık ve Savunma Günleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencileri tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Havacılık ve Savunma Günleri başladı.

        BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok'ta gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak genç, dinamik ve güçlü bir şekilde birçok alanda kayda değer başarılar elde ettiklerini belirterek, TÜBİTAK projelerinde kaydedilen artışın yanı sıra AR-GE ve proje günleri ile üniversitede ilk defa yapılan "sorun çözüm pazarı" gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini aktardı.

        "Öğrenci odaklı üniversite" olarak tanındıklarını anlatan Çağlar, şunları kaydetti:

        "Öğrenciyi merkeze alan bir üniversite olarak da bugün tamamen mutfağından, hazırlamasına ve sunumuna kadar öğrencilerimizin yaptığı güzel bir örnekle karşı karşıyayız. Bu anlamda Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğumuzu tebrik ediyorum. Her sene düzenli olarak bu organizasyonu yapıyorlar ve ülkemizin çok saygın temsilcilerini davet ediyorlar. Bu bağlamda onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada TUSAŞ gibi, Kale Savunma gibi, Hexagon gibi birçok firmayı misafir edeceğiz. Onların çok değerli tecrübelerini, katkılarını dinleyeceksiniz. Hepsine teşekkür ediyorum. Havacılık ve Savunma Günleri'nin devam etmesini ve faydalı olmasını temenni ediyorum."

        Üniversitenin Uzay Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu Başkanı Emre Öz de 2016'dan beri teknoloji başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Bunun yanında da takım ruhu ve emeğimizle birlikte her yıl büyüdük. Bu etkinlikte sektörden bilindik isimler bizimle olacak. Gökyüzü bir sınır değil bizim için sadece bir başlangıç." dedi.

        Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Alperen Karabudak ise topluluk olarak çeşitli kategorilerde insansız hava araçları geliştirdiklerini anlattı.

        Farklı özelliklerde araçlar tasarladıklarını aktaran Karabudak, şöyle konuştu:

        "Dikey iniş kalkışlı, sabit kanat ve döner kanat olmak üzere 3 çeşit İHA kategorisinde farklı projeler geliştirip, yarışmalara katılmaktayız. Aynı zamanda bu sene yedincisini düzenlediğimiz Havacılık ve Savunma Günlerini düzenliyoruz. Bu tarz projeler ve etkinlikteki amacımız üniversite öğrencilerinin havacılığa ve savunma sanayiine olan ilgisini artırmak. "

        BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Alperen Burak Temiz ise etkinliğin havacılığa ilgili olan gençlere fırsatlar sunduğunu bildirdi.

        Etkinlikte, topluluk üyesi öğrenciler kurdukları stantlarda pilotluk simülasyonu ve kendi geliştirdikleri insansız hava araçlarını tanıttı.

        Havacılık ve savunma sanayisinde tanınmış birçok firmanın temsilcisi, 3 gün boyunca burada öğrencilerle bir araya gelip konferans verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Bursa'da kuyumcuyu tabancayla soyma girişiminde bulunan 2 şüpheli aranıyor
        Bursa'da kuyumcuyu tabancayla soyma girişiminde bulunan 2 şüpheli aranıyor
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Bursa'da elini makineye kaptıran işçi yaralandı
        Uludağ'da nisan ortasında kayak keyfi
        Uludağ'da nisan ortasında kayak keyfi
        Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını 'araç mezarlığı'na dönüştürdü
        Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını 'araç mezarlığı'na dönüştürdü
        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın sattığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da kuyumculara sahte gram altın sattığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı
        Binek otomobil ihracatı ilk çeyrekte "tam gaz" devam etti
        Binek otomobil ihracatı ilk çeyrekte "tam gaz" devam etti