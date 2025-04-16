Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Ehliyetsiz, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 42 bin 357 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 4 motosiklet ise trafikten men edildi.

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