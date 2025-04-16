Bursa'da trafik ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye cezai işlem uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi.
Bursa'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 7 sürücüye cezai işlem uygulandı, 4 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kazaları önlemek, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosikletli sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çalışmada, 52 sürücü denetlendi.
Ehliyetsiz, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden 7 sürücüye toplam 42 bin 357 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 4 motosiklet ise trafikten men edildi.
Sürücüler, kask kullanmaları konusunda uyarıldı.
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