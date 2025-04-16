Bursa'da "Mutlu Son" oyunu sahnelendi

Oyun, Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncularından Özlem Gür, Ferdi Dalkılıç, Özlem Şendinç, Durmuş Benli, Niyazi Mert Kurt, Tümay Genç, Şükrü Gürel ve Damla Yavaş tarafından sahneye konuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.