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        Bursa'da "Mutlu Son" oyunu sahnelendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:06
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        Bursa'da "Mutlu Son" oyunu sahnelendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde, "Mutlu Son" adlı oyun izleyiciyle buluştu.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Elisabeth Hauptmann'ın kaleme aldığı, Yücel Erten'in çevirdiği oyunu, Gökhan Kocaoğlu yönetti.

        Oyun, Antalya Devlet Tiyatrosu oyuncularından Özlem Gür, Ferdi Dalkılıç, Özlem Şendinç, Durmuş Benli, Niyazi Mert Kurt, Tümay Genç, Şükrü Gürel ve Damla Yavaş tarafından sahneye konuldu.

        Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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