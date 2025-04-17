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        Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu

        Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:37
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        Doğada bulunan ayı yavruları Bursa'daki barınağın maskotu oldu
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        Karabük'ün Yenice ilçesi ile Bingöl'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 ayı yavrusuna Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefliği Ovakorusu Ayı Barınağına teslim edilen, görevli veteriner hekimler tarafından muayeneleri yapılan yavrulardan erkeğine "Bulut", dişisine "Yağmur" ismi verildi.

        Merkezin maskotu olan ayı yavruları, günde 6 öğün laktozsuz süt, kefir, bal, yumurta, krema ve multivitaminden oluşan karışımla özenle besleniyor.

        Yaklaşık 1 aydır merkezde bakılan "Bulut" ile 4 gün önce merkeze getirilen "Yağmur", yaşamının geri kalanını bu barınakta geçirecek.

        "Ayılara Özgürlük Projesi" kapsamında gelir elde etmek için sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan 10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ve tekrar doğada yaşaması mümkün olmayan 75 boz ayı bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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