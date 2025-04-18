Otomotiv sektörünün yan sanayi ihracatındaki yükseliş sürüyor

CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 802 milyon 551 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024'ü 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara ulaşarak rekorla kapatan otomotiv yan sanayi ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde de yükselişini sürdürdü.

Geçen yılın ilk 3 ayında 3 milyar 726 milyon 720 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2025'in aynı döneminde yüzde 2 artarak 3 milyar 802 milyon 551 bin dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,1'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu yılın ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

- Yan sanayi ihracatında Almanya başı çekiyor

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 835 milyon 196 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin aynı dönemde 828 milyon 160 bin dolara düştü.