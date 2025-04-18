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        Otomotiv sektörünün yan sanayi ihracatındaki yükseliş sürüyor

        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 802 milyon 551 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:05
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        Otomotiv sektörünün yan sanayi ihracatındaki yükseliş sürüyor
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        CEM ŞAN - Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 802 milyon 551 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2024'ü 14 milyar 879 milyon 114 bin dolara ulaşarak rekorla kapatan otomotiv yan sanayi ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde de yükselişini sürdürdü.

        Geçen yılın ilk 3 ayında 3 milyar 726 milyon 720 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2025'in aynı döneminde yüzde 2 artarak 3 milyar 802 milyon 551 bin dolara ulaştı.

        Otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 40,1'ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

        Bu yılın ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

        - Yan sanayi ihracatında Almanya başı çekiyor

        Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

        Almanya'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 835 milyon 196 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu senenin aynı dönemde 828 milyon 160 bin dolara düştü.

        En büyük ikinci pazar Fransa'ya yapılan ihracat yüzde 10,7 arttı. 2024'ün ilk çeyreğinde 246 milyon 24 bin dolarlık yan sanayi ihracatının yapıldığı Fransa'ya bu sene aynı dönemde 272 milyon 348 bin dolarlık ürün satıldı.

        Üçüncü sıradaki ABD'ye yan sanayi ihracatı yüzde 11 artış göstererek 243 milyon 905 bin dolardan 270 milyon 771 bin dolara çıktı.

        - Romanya'ya yüzde 36, İspanya'ya ise yüzde 47 artış yaşandı

        Bu dönemde Romanya'ya yan sanayi ihracatı yüzde 36 yükselişle 182 milyon 864 bin dolardan 249 milyon 399 bin dolara çıktı.

        Beşinci sırada yer alan İspanya'ya ihracat da yüzde 47 artışla 157 milyon 221 bin dolardan 231 milyon 369 bin dolara ulaştı.

        İlk çeyrekte İtalya 224 milyon 763 bin dolarla 6'ncı, Birleşik Krallık 177 milyon 44 bin dolarla 7'nci, Polonya 162 milyon 958 bin dolarla 8'inci, Çekya 96 milyon 681 bin dolarla 9'uncu, Rusya 88 milyon 20 bin dolarla en çok yan sanayi ihracatı yapılan 10'uncu ülke oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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