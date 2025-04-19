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        "Bursa Zeytini" forumu düzenlendi

        Bursa'da Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi'nde "Bursa Zeytini" konulu forum gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:28
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        "Bursa Zeytini" forumu düzenlendi
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        Bursa'da Mümin Ceyhan Bursa Kültür Kaynakları Araştırma Kütüphanesi'nde "Bursa Zeytini" konulu forum gerçekleştirildi.

        Bursa Uludağ Üniversitesinden akademisyenlerin katıldığı forumda Bursa zeytininin geçmişten bugüne kadar olan tarihi konuşuldu.

        Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Karabağ, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren zeytin üretiminin desteklenmesi amacıyla çeşitli kanuni desteklerin gerçekleştirildiğini aktardı.

        Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçişte yaşanan kesintisiz bir savaş döneminde tarımsal üretimdeki düşüşlerin gerçekleştiğini anlatan Karabağ, şöyle konuştu:

        "Mesela 1914 tarihli verilere göre sadece Mudanya'da 6 bin tonu geçen zeytin üretimi yapıldığı verisi yer almaktadır. Fakat 1925 tarihli verilere baktığımızda, aradan geçen 20 yıl öncesinde sadece Mudanya genelinde 6 bin tondan bahsedilirken, 1925 tarihli veriye göre Bursa civarında 6 bin 400 ton civarında bir zeytin üretiminden bahsedilmektedir. Buradaki sebep, sadece savaş döneminde olumsuz etkileri değil. Burada mübadeleyi ifade etmemiz gerekiyor. Sadece Mudanya için baktığımızda çok önemli bir mübadil nüfus. Yani burada zeytin üretimi yapan mübadil nüfusun gittiğini görmekteyiz."

        Karabağ, zeytinciliğin sadece Bursa'da köylerde değil, dağ bölgesindeki insanların da geçimine katkı sağladığını ifade etti.

        Dağlarda yaşayan nüfusun bölgeye gelip çalıştığını aktaran Karabağ, şunları bildirdi:

        "Yani 80'lere kadar veya biraz daha ilerleyen süreçte dağ bölgesindeki yaşayan insanların ekstra bir geçim kaynağı olarak zeytin mıntıkasına gelip çalıştıklarını görüyoruz. Zamanla o bölgelerde de dağ bölgesinde de özellikle sulama imkanları ile beraber tarımsal üretimde artışla beraber gelmemeye başlayacak. Onların yerini kim alacak? Doğudan Bursa'ya gelenler bu alanda çalışmaya başlayacak. Yeni dönemde ise burada da bir değişim var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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