Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Adasokağı, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi.
Üçevler Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 tamamlandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü sağlayan konuk ekip, salondan 28-27 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te yine Bursa'da oynanacak.
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