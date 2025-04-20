"Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri" kapsamında köy düğünü canlandırıldı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde köy düğünü etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak Soğukpınar Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Mahalle Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynadı, gelinin evden çıkmasını bekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğukpınar Mahalle Meydanı'nda yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olduğunu söyledi.

Fetih şenlikleri etkinliklerini uluslararası boyuta taşımak istediklerini vurgulayan Aydın, "Burayı bize yurt, vatan yapan ecdadı, ataları hak ettiği şekilde anarak, Şükrü Nail Paşa'dan, Saadettin Efe'den ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten de bahsederek bu geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz." dedi.

Aydın, köylerin giderek boş kaldığını, bu sebeple yeni nesil gençlerin köy düğünlerine şahit olamadığını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.