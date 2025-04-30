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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince dron ve uyuşturucu arama köpeği destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:46
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince dron ve uyuşturucu arama köpeği destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Şüphelilere ait ev ve iş yerlerine 4 özel harekat ve 4 çevik kuvvet ekibi, 4 dedektör köpeği, 4 insansız hava aracı ve 100 ekip halinde 600 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 41 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda 3,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,7 kilogram kokain, 1500 kök Hint keneviri bitkisi ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli malzemeler, 30 bin sentetik hap, 2,3 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik ecza hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi ve 180 bin lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, şüphelilere ait bir iş yerinde özel ışıklandırılmış gizli alanda düzeneklerle Hint keneviri yetiştirildiği, bir tırda yapılan aramalarda ise aracın gizli bölmelerine çok miktarda uyuşturucu saklandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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