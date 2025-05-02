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        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır öğrencilerle buluştu

        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, lisede öğrenim gören öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:03
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        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır öğrencilerle buluştu
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        Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, lisede öğrenim gören öğrencileriyle bir araya geldi.

        Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tayır, Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin isteklerini dinledi.

        Tayır, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

        Sohbet sonrası öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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