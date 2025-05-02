Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır öğrencilerle buluştu

Tayır, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Orhaneli Belediyesi Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Tayır, Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin isteklerini dinledi.

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