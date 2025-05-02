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        "Go Energy Türkiye Fuarı" 8-10 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek

        Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlaması konularında yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Go Energy Türkiye Fuarı, 8-10 Mayıs'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:18
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        "Go Energy Türkiye Fuarı" 8-10 Mayıs'ta Bursa'da gerçekleştirilecek
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        Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlaması konularında yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Go Energy Türkiye Fuarı, 8-10 Mayıs'ta yapılacak.

        Bursa Fuar Merkezi'nde, 8 bin metrekarelik alanda, 2 holde gerçekleştirilecek fuarda, 60'tan fazla firma yeni teknolojilerini, ürünlerini ve hizmetlerini sergileyecek.

        Yaklaşık 8 bin ziyaretçinin katılımı beklenen fuarda, satın almacılar, yatırımcılar, girişimciler, mühendisler ve işletmeciler, sektörün son trendlerini keşfetme fırsatı bulacak.

        Enerji verimliliği ve üretimi alanında faaliyet gösteren firmaların, ürün ve hizmetlerini Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine ve görevlilerine tanıtma imkanı bulacağı fuar boyunca konferanslar da düzenlenecek. Konferanslarda, uzmanlar, uygulama örneklerini ve hayata geçirdikleri projelerin çıktılarını sektör paydaşlarına aktaracak.

        Fuarla eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçiler, enerji sektörünün gündemini yakından takip edebilecek, uzmanlarla birebir görüşmeler yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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