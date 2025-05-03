Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.