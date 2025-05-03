Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar...
        Uludağ İhracatçı Birliklerinin nisan ayı ihracatı 3 milyar 244 milyon dolar...
        Bursa'da kauçuk fabrikasının deposu yangında hasar gördü
        Bursa'da kauçuk fabrikasının deposu yangında hasar gördü
        Babasıyla bindiği motosiklet tutkusu oldu; 6 yaşındaki Yağız motor yarışlar...
        Babasıyla bindiği motosiklet tutkusu oldu; 6 yaşındaki Yağız motor yarışlar...
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 34 tutuklama
        Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 34 tutuklama
        Fabrika deposu yangında kullanılamaz hale geldi
        Fabrika deposu yangında kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Bursa'da kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı