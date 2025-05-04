Bursa'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seyfettin Karaca yönetimindeki 16 T 1255 plakalı taksi ile Şengül Yılmaz idaresindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'ndeki Altıparmak Caddesi ile Stadyum Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

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