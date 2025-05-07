Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası Bursa'da sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası konser verdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserde, caz müziğinin popüler eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.
Müzikseverler, seslendirilen eserlere zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak eşlik etti.
Konser sonunda orkestra uzun süre alkışlandı.
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