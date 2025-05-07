Bursa'da arıza yapan otomobili yardım bahanesiyle çalan şüpheli tutuklandı
Bursa'da arıza yapan otomobili yardım bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa'da arıza yapan otomobili yardım bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde arıza yapan otomobilin yanına yaklaşan L.İ. (21), araç sahibine yardım etmek istediğini söyledi.
Direksiyona geçen L.İ, sahibinin ittirdiği aracın çalışmasıyla kaçmaya başladı. Aracının çalındığını gören kişi, durumu polise bildirdi.
L.İ, Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç tekrar arızalandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek için otomobilin etrafına toplandı.
O sırada aracın peşinde olan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek, şüpheli L.İ'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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