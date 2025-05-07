Bursa'da arıza yapan otomobili yardım bahanesiyle çalan şüpheli tutuklandı

O sırada aracın peşinde olan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de olay yerine gelerek, şüpheli L.İ'yi gözaltına aldı.

L.İ, Ali Ferruh Yücel Caddesi'ne geldiği sırada çaldığı araç tekrar arızalandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek için otomobilin etrafına toplandı.

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