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        Kütahya'da 4 gün önce kaybolan kişi bulundu

        Domaniç'in Durabey köyünde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik, dört gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:11
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        Kütahya'da 4 gün önce kaybolan kişi bulundu
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        Domaniç’in Durabey köyünde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik, dört gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

        8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sami İlik (40) için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Komando Birliği, AFAD ekipleri ve köylüler seferber olmuştu.

        Dördüncü günün sonunda, köyün girişinde Sami İlik’i gören bir köylü, İlik’i bulunduğu yerden alarak hastaneye götürdü.

        Domaniç İlçe Hastanesinde yapılan ilk muayenenin ardından Sami İlik, genel kontrol amacıyla ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        İlik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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