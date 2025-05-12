Kütahya'da 4 gün önce kaybolan kişi bulundu

8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sami İlik (40) için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Komando Birliği, AFAD ekipleri ve köylüler seferber olmuştu.

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