Karacabey'de lise öğrencilerinden şehit annelerine ziyaret
Bursa'da lise öğrencileri Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Bursa'da lise öğrencileri Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.
Dayı Karacabey Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Sezer ve gönüllü öğrencilerince yürütülen "Her Anne Bir Gül, Her Anne'ye Bir Gül" projesi kapsamında okul bahçesinde yetiştirdikleri güller, Karacabey'de yaşayan şehit annelerine ulaştırıldı.
Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde şehit Bahadır Tayfur’un babasıyla şehidin kabri ve şehit annesinin mezarına gül dikimi yapıldı.
Şehit aileleri, kendilerini unutmayan öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti.
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