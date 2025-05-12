Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Bursa'ya 2 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2023 Genel Seçimleri sonrasında 2 yılda Bursa'ya yapılan merkezi yatırımlar ile 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden itibaren AK Partili belediyeler tarafından yürütülen proje ve çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan, Bursa'ya 2 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2023 Genel Seçimleri sonrasında 2 yılda Bursa’ya yapılan merkezi yatırımlar ile 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden itibaren AK Partili belediyeler tarafından yürütülen proje ve çalışmaları değerlendirdi.

        Kentteki bir otelde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Gürkan, AK Parti İl Teşkilatı olarak genel seçimlerden sonra sahadan hiçbir zaman çekilmediklerini belirterek, vatandaşı dinleyerek talepler doğrultusunda yol haritası belirlediklerini kaydetti.

        Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilde hayata geçirdiği projelere değinerek, "Toplam 17 milyar 273 milyon 286 bin liralık Bakanlığımıza ait hizmet yapıldı. Bursa'yı bir bütün olarak düşündüğümüzde her biri bizim bir damar yolumuz gibi. Ulaşım rahat bir hale gelmezse içerdeki yaşamda konforu hissedemeyiz." dedi.

        Son genel seçimlerden bugüne Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kente 15 milyar 188 milyon lira yatırım yapıldığını dile getirerek Gürkan, Hanlar Bölgesi, TOKİ projeleri, ve toplu konut desteklerinin bu yatırımları kapsadığını anlattı.

        Gürkan, genel seçimlerden bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hizmetlerin ise 8 milyar 789 milyon 998 bin lira olduğunu aktardı.

        Geçen yıl sonu itibariyle kentte 43 milyon 500 bin hastaya hizmet verildiğinin belirten Gürkan, "Son bir yıl içerisinde Türkiye'de en fazla uzman ve pratisyen hekim ile ebe, hemşire desteği alan il olduk. Sayın Bakanımıza ve personel genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Personel eksiğimiz neredeyse yok." diye konuştu.

        Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığının faaliyet ve yatırımlarına da değinerek, "Son iki yıl içinde 76 okul binası, 2 yurt binası, 2 spor salonu, 4 atölye binası olmak üzere 84 binayı tamamladık. Bu projelerle bunların yatırım değeri 11 milyar 615 bin lira. En son Milli Eğitim Bakanımız Bursa'ya geldiğinde de yatırım programına 16 okulumuz daha ilave ettirdik."

        Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarının da 1 milyar lirayı aştığını anlatan Gürkan, özellikle yurtlarla ilgili olarak üniversite konusunda en iyi durumda olan illerden olduklarını kaydetti.

        - "Tarım Orman Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının maliyetinin 3 milyar 200 milyon lira"

        Gürkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1539 işletmeye yönelik 317 milyon 402 bin lira destek ödemesi yapıldığını söyledi.

        Bursa'nın yüz ölçümünün yüzde 35'inin tarım toprağı olduğunu dile getiren Gürkan, son 2 yılda tamamlanan 16 projenin tamamlandığını ve Tarım Orman Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının maliyetinin 3 milyar 200 milyon lira olduğunu aktardı.

        Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin geçen 2 senede 258 bin 563 bin haneyi ziyaret ettiğini vurgulayarak, Bakanlığın ildeki toplam yatırımının 4 milyar 669 milyon 822 bin lira olarak kayıtlara geçtiğini anlattı.

        Adalet Bakanlığının hizmetlerini de anlatan Gürkan, geçen yıl açılışı yapılan, içinde 7 daireyi barındıran Adli Tıp Grup Başkanlığına değinerek, "Daha önceden buradaki kuruma gönderilen dosya sonuçlanmaları yaklaşık altı ay sürüyordu. Bursa'ya geldikten sonra 2 aya inmiş oldu ve nihayetinde de Bursa'ya gerçekten tam başkanlık seviyesinde bir kurum sağlamış oldu." diye konuştu.

        Gürkan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin ise şöyle konuştu:

        "Gerçekten belki 40-50 yılın rüyasını gerçekleştiği bir güne şahitlik etmiş oldu. İçimizde bir ferahlama hissettik. Bu ülkeye bunun çok ciddi manada kayıpları, kopuşları ve ayrımları olmuş oldu ama hem Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi hem de sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuyla alakalı çizmiş olduğu devlet politikası bizim için gerçekten yönlendirici ve ufkumuzu açıcı önümüzü gösterici bir güzergah oldu. Tüm Türkiye'ye, tüm milletimize, tüm komşu devletlerimize bu konuyla alakalı farklı niyeti olan ülkelere bile hepimize hayırlı olsun."​​​​​​​

        Toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti'li 11 belediye başkanı ile ilçe başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Karacabey'de lise öğrencilerinden şehit annelerine ziyaret
        Karacabey'de lise öğrencilerinden şehit annelerine ziyaret
        Fatih Sultan Mehmet'in ressamının mezar taşı Bursa'da korunuyor
        Fatih Sultan Mehmet'in ressamının mezar taşı Bursa'da korunuyor
        Dünya Şampiyonu 13 yaşındaki milli paralimpik yüzücü Yüce'nin hedefi Los An...
        Dünya Şampiyonu 13 yaşındaki milli paralimpik yüzücü Yüce'nin hedefi Los An...
        Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kişiyi mobil bankacılıkla 300 bin TL dola...
        Sosyal medyadan tanışıp buluştuğu kişiyi mobil bankacılıkla 300 bin TL dola...
        Ölen babasının 'Yeşil kartı iptal olmasın' diye evi teyzesinin üzerine yapt...
        Ölen babasının 'Yeşil kartı iptal olmasın' diye evi teyzesinin üzerine yapt...
        Bursa'da Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı devam ediyor
        Bursa'da Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı devam ediyor