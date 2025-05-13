Mudanya'da özel gereksinimli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Mudanya Kent Konseyi Özel Gereksinimli Bireyler Meclisi ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 7 özel gereksinimli için asker eğlencesi düzenledi. Askerlik çağına gelen engelli bireyler için yapılan temsili asker eğlencesi duygusal anlara da sahne oldu.

Mudanya'dan hareket eden özel gereksinimliler, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine katıldı. Üniforma giyen gençler, askerlik yemini ederek bu özel anı yaşadı. Yemin töreni sonunda temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Yeniden Mudanya'ya dönen temsili askerler, Mütareke Meydanı'nda davul zurnayla karşılandı.

Karşılama törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Orhan Uysal ile diğer ilgililer katıldı.