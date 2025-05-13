Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da özel gereksinimli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik temsili asker eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da özel gereksinimli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde özel gereksinimli bireylere yönelik temsili asker eğlencesi düzenlendi.

        Mudanya Kent Konseyi Özel Gereksinimli Bireyler Meclisi ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 7 özel gereksinimli için asker eğlencesi düzenledi. Askerlik çağına gelen engelli bireyler için yapılan temsili asker eğlencesi duygusal anlara da sahne oldu.

        Mudanya'dan hareket eden özel gereksinimliler, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yemin törenine katıldı. Üniforma giyen gençler, askerlik yemini ederek bu özel anı yaşadı. Yemin töreni sonunda temsili terhis belgeleri takdim edildi.

        Yeniden Mudanya'ya dönen temsili askerler, Mütareke Meydanı'nda davul zurnayla karşılandı.

        Karşılama törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Orhan Uysal ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Hamzabey Göleti'nde doluluk oranı arttı
        Hamzabey Göleti'nde doluluk oranı arttı
        Bursa'da engelli gencin bakkal önünde çıkardığı yangın, büyümeden söndürüld...
        Bursa'da engelli gencin bakkal önünde çıkardığı yangın, büyümeden söndürüld...
        Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        'Çöp atma' tartışması kılıç ve sopalı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
        'Çöp atma' tartışması kılıç ve sopalı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
        Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı
        Kiraladığı banka hesabı üzerinden 5 kişi dolandırılınca tutuklandı