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        Bursa'da Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı sona erdi

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:56
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        Bursa'da Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı sona erdi
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        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi işbirliğiyle düzenlenen Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı tamamlandı.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 5 farklı ilden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla paneller, söyleşiler ve kültürel faaliyetler düzenlendi.

        Kent genelinde farklı okullarda toplam 5 panelin gerçekleştirildiği program Bursa Kız Lisesi'nde düzenlenen Sabahattin Ali Paneli ile sona erdi.

        Programa Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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