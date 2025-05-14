Bursa'da Anadolu Mektebi Bursa Bölge Programı sona erdi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları çerçevesinde 11-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 5 farklı ilden gelen öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla paneller, söyleşiler ve kültürel faaliyetler düzenlendi.

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