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        Mehmetçiğin "keskin burunları" Gemlik'te eğitiliyor

        Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:09
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        Mehmetçiğin "keskin burunları" Gemlik'te eğitiliyor
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        Bursa'da Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev alıyor.

        Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi, 1964 yılından beri, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda Mehmetçiğin yanında görev alan özel eğitimli köpekleri yetiştiriyor.

        Merkezde Akbaş, Zerdava, Belçika Malinois, Alman Çoban, Golden Retriver ve Labrador ırkları başta olmak üzere farklı cinsteki köpeklere, "bomba, mayın, narkotik, ceset arama, arama kurtarma, keşif, devriye ve iz takip" branşlarında eğitim veriliyor

        Zorlu eğitimlerden geçen köpekler ortalama 20 aylık sürecin ardından görev yerlerine sevk ediliyor.

        Yurt içinin yanı sıra sınır ötesi operasyonlar ile doğal afet ve arama kurtarma çalışmalarında da görev alan özel eğitimli köpekler, zorlu görevlerde Mehmetçiğe destek oluyor.

        - Üretim ve eğitim süreci

        Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında en iyi ırk özelliklerini gösteren damızlık köpeklerin, bilimsel veriler ve uygun eşleşmelerle çiftleştirilerek üstün özelliklere sahip yavruların yetiştirilmesi sağlanıyor.

        Doğumu yaklaşan gebe köpekler doğumhaneye alınarak 24 saat gözlem altında tutuluyor. Doğum sonrası anne ve yavruların sağlık durumları kontrol ediliyor.

        Yavrular, yaklaşık 2 ay süreyle doğumhanede anneleriyle beraber kalarak özel gereksinimleri karşılanıyor. Bu süreçte yavruların periyodik ağırlıkları takip edilerek, ihtiyaç halinde özel bakıma alınıyor.

        Erken doğum veya sezaryen sonucu dünyaya gelen yavrular, yenidoğan kuvözüne alınarak yaşam desteği sağlanıyor.

        Yaklaşık 60 günlükken annelerinden ayrılan, sağlıklı ve güçlü askeri köpek olmalarını sağlamak için gelişimleri periyodik olarak takip edilen yavrular, 3 aylık olduklarında eğitim alacakları branşlara ayrılıyor.

        Yapılan testlerle fiziksel ve karakter özelliklerine uygun branşlarda görevlendirilen yavrular, yaklaşık 2 yıl sürecek zorlu eğitimlere tabi tutuluyor.

        - Her türlü patlayıcı maddeleri yüksek hassasiyetle tespit ediyorlar

        Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban" "Labrador" ve "Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ile bunlara bağlanmış tuzakları yüksek doğrulukla bulmalarıyla dikkati çekiyor.

        Dedektörlere kıyasla "yanlış cevap verme" oranının daha düşük olduğu belirtilen bu köpekler, eğitim sırasında alana yerleştirilen mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ederek yerlerinin bulunmasını sağlıyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler, ipe bağlı değil, serbest arama yapabiliyor.

        Bomba arama köpekleri, binalar, motorlu kara ve hava taşıtları, bavul ve valiz gibi eşyalara tuzaklanmış her türlü patlayıcı maddeleri yüksek hassasiyetle tespit ediyor.

        TSK'nın gerçekleştirdiği mağara ve tünel harekatlarında sahip olduğu yeteneklerle ön plana çıkan keşif köpekleri de operasyonel faaliyetlerde düşmanı etkisiz hale getirmek için kullanılıyor. Son yıllarda gerçekleştirilen mağara operasyonlarda kullanılan keşif köpekleri ise "Belçika Malinois" ve "Alman Çoban" ırklarından seçiliyor.

        Son yıllarda teknolojik iyileştirmeler yapılarak envantere eklenen Uzaktan Komuta Kontrol Sistemi (UKKS) sayesinde tünel, mağara ve meskun mahal gibi girilmesi zor ve riskli bölgelere askeri personelden önce gönderilmesi planlanan eğitimli köpeklere entegre edilen cihaz yardımıyla anlık görüntü akışı izlenerek hem personelin hem de köpeğin riskli durumlardan korunması sağlanıyor.

        Tasarlanan özel gözlük ve kask sayesinde dar alanlarda köpeğin gözüne zarar gelmesinin önüne geçiliyor, özel kulaklık sayesinde verilen komutla ise tehlike anında hayvan eğiticisinin yanına dönüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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