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        Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da gerçekleşecek

        Türkiye Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Türk Dünyası Tarım Zirvesi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:54 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:54
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        Türk Dünyası Tarım Zirvesi Bursa'da gerçekleşecek
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        Türkiye Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Türk Dünyası Tarım Zirvesi gerçekleştirilecek.

        Tarımın stratejik önemini vurgulamak ve Türk dünyasını tarımsal üretimde ortak politikalar etrafında buluşturmak amacıyla, TÜMBİFED ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Zirvede, tarımsal ihracat, coğrafi işaretli ürünler, yapay zeka destekli üretim teknolojileri, sürdürülebilir hayvancılık, sağlıklı toprak yönetimi, tarımda iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok başlıkta uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunumlar gerçekleştirilecek.

        Kamu kurumları, akademik çevreler ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla yapılacak zirvede, tarımsal üretim, ihracat, kalite, dijitalleşme ve katma değerli çözümler gibi kritik başlıklar ele alınacak.

        TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, zirvenin sadece bir toplantı değil, geleceğe dair kararlı bir duruş olduğunu söyledi.

        Tarımın yalnızca üretim olmadığını vurgulayan Hüsrev, şunları kaydetti:

        "Tarım, ülkelerin bekasını belirleyen stratejik bir güç alanıdır. 10-20 yıl sonra keşke dememek için, bugün, sivil toplum kuruluşları, akademik dünya, çiftçi ve tüccar kesimiyle birlikte ortak akılla önleyici ve düzeltici politikalar geliştirmek zorundayız. Türk dünyasının sahip olduğu geniş tarım potansiyeli, bilgi ve tecrübe ile desteklenirse küresel ölçekte bir avantaja dönüşebilir. Bu zirvede, önümüzdeki 10 yılın tarım vizyonunu ortaya koyacağız."

        Hüsrev, TÜMBİFED olarak akademi ile işbirliğini önemsediklerini belirterek, Bursa Uludağ Üniversitesi ile bu anlamlı organizasyonu gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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