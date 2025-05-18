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        Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza

        Bursa'da yasa dışı çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:16
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        Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza
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        Bursa'da yasa dışı çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde M.A.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Yapılan incelemelerde araca takılı çakar lamba ve kumanda tespit edildi.

        Araç sahibine ve sürücüye toplamda 276 bin 344 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el koydu.

        Otomobilin de 30 günlüğüne trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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