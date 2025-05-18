Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza

Araç sahibine ve sürücüye toplamda 276 bin 344 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el koydu.

Yapılan incelemelerde araca takılı çakar lamba ve kumanda tespit edildi.

Bursa'da yasa dışı çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.

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