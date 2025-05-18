Bursa'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin 344 lira ceza
Bursa'da yasa dışı çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.
Bursa'da yasa dışı çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplam 276 bin 344 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde M.A.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Yapılan incelemelerde araca takılı çakar lamba ve kumanda tespit edildi.
Araç sahibine ve sürücüye toplamda 276 bin 344 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el koydu.
Otomobilin de 30 günlüğüne trafikten men edilerek otoparka çekildiği bildirildi.
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