Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı
Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi konser verdi.
Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi konser verdi.
Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı.
Gecede Mor ve Ötesi müzik grubu, "Daha Mutlu Olamam", "Cambaz" gibi şarkılarını Bursalı hayranlarıyla seslendirdi.
Konser sonunda Mor ve Ötesi, "10. Yıl Marşı"nı gençlerle söyledi.
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