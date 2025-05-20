Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı

Gecede Mor ve Ötesi müzik grubu, "Daha Mutlu Olamam", "Cambaz" gibi şarkılarını Bursalı hayranlarıyla seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

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