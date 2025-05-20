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        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı

        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 00:41 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:41
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        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı
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        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi konser verdi.

        Büyükşehir Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

        Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alanı dolduran yaklaşık 100 bin kişiyi selamlayarak gençlerin bayramını kutladı.

        Gecede Mor ve Ötesi müzik grubu, "Daha Mutlu Olamam", "Cambaz" gibi şarkılarını Bursalı hayranlarıyla seslendirdi.

        Konser sonunda Mor ve Ötesi, "10. Yıl Marşı"nı gençlerle söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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