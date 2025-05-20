Gran Fondo Bisiklet Yarışı, Bursa'da yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise Bursa'nın sporun, bilimin, kültürün ve sanatın şehri olarak bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Bursa Yarış Direktörü İsmail Aksoy, yarış rotasının Nilüfer Özlüce Bulvarı'ndan başlayıp, Mudanya, Kumyaka, Tirilye, İpekyayla, Dereköy, Çekrice ve Hasköy'den geçeceğini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Türkiye Bisiklet Federasyonunun amatör bisikleti yaygınlaştırma hedefiyle Bursa Valiliği himayesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek yarışta 30 farklı şehirden 700 bisiklet sporcusu pedal çevirecek.

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