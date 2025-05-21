Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer motosikletlere de sıçradı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan motosikletlerden birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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