Mustafakemalpaşa'da çıkan yangında 6 motosiklet kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 6 motosiklet zarar gördü.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında 6 motosiklet zarar gördü.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çıraklık Eğitim Merkezi'nin bahçesinde bulunan motosikletlerden birinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer motosikletlere de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Toplam 6 motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.