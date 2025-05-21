Bursa'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında, kimliği belirlenemeyen 2 zanlı, bıçakla H.T. (16) ve A.A.B'yi (16) yaraladı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan 2 şüpheli, polisler tarafından kısa sürede yakalandı.
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